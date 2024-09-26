Çorumlu şair ve yazar Rasim Kavlak, henüz 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran için şiir yazdı.
Narin’in acısı ülkeyi yasa boğarken, canilere öfke yağmaya devam ediyor. Okula gitmesi gerekirken toprağa verilen minik Narin, gözyaşları ve derin bir acıyla neden olurken, şairler bu tarifsiz acıyı mısralara döküyor.
İşte Rasim Kavlak’ın şiiri:
NARİN
Bir gül olarak geldin dünyaya.
Tomurcuk oldun açmadın Narin.
Amcam diyerek gittin yanına.
Elin bırakıp kaçmadın Narin.
*
Okul açıldı sıran boş kuzum
Yüreğimizi sardı bir hüzün
Soldu gül cemalin nurlu yüzün
Şerefsize kurban oldun Narin.
*
İnsan olmaktan utanıyorum
Gözüm yaşın tutamıyorum
Sabır olsun anana babana
Yorum bile yapamıyorum Narin.
*
Kör olsun da dünyaya bakmasın
Gecesi kâbus olsun yatmasın
Sürünsün Allah canın almasın
Resmine bakamıyorum Narin
*
Kefen değil forma giyecektin
Amca değil pislik diyecektin
Caniymiş o nerden bilecektin
Gözyaşım tutamıyorum Narin.
*
Meleksin yerin cennet olsun
Yattığın mekan nurla dolsun
Kötülükler kemleri bulsun
Sana rahmetler olsun Narin.
(10 / 09 / 2024 Rasim Kavlak)