Çorumlu şair ve yazar Rasim Kavlak, henüz 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran için şiir yazdı.

Narin’in acısı ülkeyi yasa boğarken, canilere öfke yağmaya devam ediyor. Okula gitmesi gerekirken toprağa verilen minik Narin, gözyaşları ve derin bir acıyla neden olurken, şairler bu tarifsiz acıyı mısralara döküyor.

İşte Rasim Kavlak’ın şiiri:

NARİN

Bir gül olarak geldin dünyaya.

Tomurcuk oldun açmadın Narin.

Amcam diyerek gittin yanına.

Elin bırakıp kaçmadın Narin.

*

Okul açıldı sıran boş kuzum

Yüreğimizi sardı bir hüzün

Soldu gül cemalin nurlu yüzün

Şerefsize kurban oldun Narin.

*

İnsan olmaktan utanıyorum

Gözüm yaşın tutamıyorum

Sabır olsun anana babana

Yorum bile yapamıyorum Narin.

*

Kör olsun da dünyaya bakmasın

Gecesi kâbus olsun yatmasın

Sürünsün Allah canın almasın

Resmine bakamıyorum Narin

*

Kefen değil forma giyecektin

Amca değil pislik diyecektin

Caniymiş o nerden bilecektin

Gözyaşım tutamıyorum Narin.

*

Meleksin yerin cennet olsun

Yattığın mekan nurla dolsun

Kötülükler kemleri bulsun

Sana rahmetler olsun Narin.

(10 / 09 / 2024 Rasim Kavlak)

Editör: SELDA FINDIK