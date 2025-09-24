Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan U13 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası 24-28 Eylül tarihleri arasında İsveç Kosta’da yapılacak.

Avrupa’dan bir çok ülke sporcularının ter dökeceği şampiyonada Türk milli takımı kızlarda 3, erkeklerde 3 olmak üzere toplam 6 sporcu ile madalya mücadelesi verecek. Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı sporcularından ve 2024 Türkiye En İyiler birincisi ünvanına sahip olan Berat Özdemir de milli forma ile ter dökecek.

Özdemir’in yanı sıra erkeklerde U13 Türkiye ikincisi Ahmet Çelik ve Türkiye Seçmeler birincisi Ali Enes Seren mücadele ederken, kızlarda ise U13 Türkiye birincisi Ela Su Yönter, En İyiler Türkiye birincisi Belinay Davuş ve Türkiye Seçmeler ikincisi Emine Aydınay milli forma ile mücadele edecek diğer