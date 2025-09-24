Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Serdar Bozkurt ve Ergün Penbe’nin takımları liglerine damga vurmuş durumda. İki teknik adamın da takımı yoluna yenilgisiz olarak devam ediyor.

BATMAN 5’TE 5 YAPTI

Serdar Bozkurt’un çalıştırdığı Batman Petrolspor, 2.Lig Beyaz Grup’ta fırtına gibi esiyor. Şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-beyazlı ekip çıktığı 5 maçı da kazanırken, 13 puanlı en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’un 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. Batman ekibi, sırasıyla İnegölspor’u 2-1, Erbaaspor’u (D) 3-1), İskenderunspor’u 2-0, Erzincanspor’u (D) 4-0, Adana 01 FK’yı ise 3-1 yendi. Kırmızı-beyazlı takım Türkiye Kupası’nda ise Ağrıspor’a (D) ikinci turda 4-1 yenilerek elendi.

UŞAKSPOR GOL YEMEDEN 3’TE 3 YAPTI

3.Lig 4.Grup’ta mücadele eden ve Ergün Penbe’nin çalıştırdığı Uşakspor ise 3’te 3 yaparak yoluna devam ediyor. Sezona sahasında aldığı 2-0’lık Altay galibiyetiyle başlayan Uşakspor, deplasmanda Afyonspor’u 4-0’la geçerken, geçen hafta da yine deplasmanda Ayvalıkgücü Belediye’yi 2-0 yendi. Kırmızı-siyahlı takım, bu sonuçların ardından kendisi gibi 9 puanı bulunan Karşıyaka ile zirveyi paylaşırken, averajla lider durumda bulunuyor.