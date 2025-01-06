Uşak'ta binanın yıkım işlemi sırasında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan Çorumlu iş makinası operatörü hayatını kaybetti. Olayla ilgili firma yetkilisi gözaltına alındı.
Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.
Bir iş makinesi, operatörüyle birlikte enkazda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Çorumlu iş makinesi operatörü Bekir Tut'un (60) cansız bedenine ulaşıldı.
İş makinesinin üzerindeki blokların kaldırılmasının ardından ekiplerce çıkartılan Tut'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yıkım işlemini yapan firmanın yetkilisi F.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tut’un cenazesi bugün öğle namazında Sungurlu Alembeyli köyünde toprağa verilecek.