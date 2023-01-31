Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 40’tan fazla ülkeden 200’ün üzerinde şefin katıldığı Helal Expo Fuarı’na katılan Çorumlu aşçılar Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Türkiye’nin 60 ilinden 2 bin şefin de hazır bulunduğu fuarda Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini ağırlayan Vali Çiftçi, Dünya Aşçılık Şampiyonası’nda üç ödül kazanan heyeti kutladı.

Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çakıcı da ziyarette heyetle birlikte yer alarak fuarla ilgili Vali Çiftçi’yi bilgilendirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

