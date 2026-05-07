İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Mesleki Yarışmaların Türkiye Finalleri’nin 42'ncisi “İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni” adıyla bu yıl ilk kez Konya'da düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Türkiye genelinde 10 bin 749 okul birincisinin 43 ilde yapılan bölge finallerinde yarışması sonucu 6 dalda 88 öğrenci Türkiye finaline kalmıştı. Bölge birincisi olarak finallere katılan Çorum Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yağmur Elif Saraç burada Türkiye birincisi olarak büyük bir başarı yakaladı.

Konya’da düzenlenen Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Yağmur Elif Saraç’ın Türkiye birincisi olduğunu duyuran İl Millî Eğitim Müdürlüğü elde edilen başarının kentte büyük gurur yaşattığını açıkladı.

Açıklamada, başarılı öğrenci ile birlikte ailesi, öğretmenleri ve okul yönetimi tebrik edilerek başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

