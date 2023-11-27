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Çorumlu Obası günümüz ile tarihi bağların kurulması noktasında hizmet vermeye devam ediyor. Gençler, kamp süresince çeşitli sanatsal ve eğlenceli etkinliklerle doğa ile iç içe keyifli anlar yaşıyor. Çorumlu Obası’nın muhteşem manzarasıyla, çadırlarda oluşturulan atölyelerde farklı becerilerini deneyimleyen öğrenciler, dokuma, ebru sanatı ve baskı çalışmaları gibi geleneksel el sanatlarını tecrübe etme imkanı buluyor. Ziyaretçileri rehberler eşliğinde ok atıyor, ata biniyor.





'Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan birincilik ödülü aldı'

Açılışı 2021 yılı Ekim ayında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan tarafından yapılan Çorumlu Obası, Türkiye’de 283 proje arasından birinci seçilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül almıştı. Gençlerin yatılı olarak da kalabildiği Çorumlu Obası, 2021’den bu yana 55 bin kişiyi konuk etti.



Türkiye’de oba konseptinde ilk gençlik kampını Çorum’a kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Obamızda 10 tane küçük çadırımız var. Bunun içerisinde 10 kişiye kadar yatılı olarak kalınabiliyor. Büyük bir otağımız var. Otağımızda da 150 kişiye kadar etkinlik yapılabiliyor. Arkasında da ahşaptan oluşan bir sosyal tesis alanımız bulunuyor. Etrafında ise geleneksel sporlarla ilgili etkinlik alanları mevcut” dedi.



Türkiye’de bu tarzda bir gençlik kampı olmadığını ve ilki Çorum’da yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hedefimiz tüm okullarımızdaki öğrenciler buraya getirmek suretiyle hem tarihle bugünü buluşturmak hem de tarihle gençlerimizi buluşturmak, bizim geleceğimizle geleneğimizi bir araya getirmek ve gelenekten aldığımız ilhamla geleceği inşa etmek.” şeklinde konuştu.