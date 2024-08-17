Ovasaray köyündeki devasa elma bahçeleri, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki soğuk hava depoları ve sirke fabrikası ile gıda sektöründe ülke çapında önemli bir marka haline gelen Saraylım Tarım, Kazakistan’a 35 milyon dolarlık ortak bir yatırımla 5 bin tonluk soğuk hava deposu, sirke, konserve turşu ve kurutma tesisi yapacak. Tesislerin 5 yılda tamamlanarak işletmeye açılması öngörülüyor.

Yatırıma ilişkin protokol, Ankara’da Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Azat Sultanov ile Saraylım Tarım adına Oğuz Ilıca tarafından imzalandı. TOBB’daki törene, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiev, Köktem Holding yetkilisi Zhandos Tursyngaliyev ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç da katıldı.