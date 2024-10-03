Çorumlu Endüstri Mühendisi hemşehrimiz Bilal Çeşitcioğlu, TEVE2 Televizyonu’nda yayınlanan “Kelime Oyunu” isimli yarışma programına katılacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan ve Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) Öğrenci Başkanı hemşehrimiz Bilal Çeşitcioğlu, İbrahim Selim'in sunuculuğunu üstlendiği “Kelime Oyunu” isimli programa bu akşam konuk olacak.

Bilal Çeşitcioğlu bu akşam saat 19.30’da katılacağı programda Çorum'a dair sohbetlerin de olacağını belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ