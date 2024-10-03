Merhum Mustafa Durmuş Köşkerler ile Suna Köşkerler’in oğlu, Şükrü Köşkerler ve Emine Bakal’ın kardeşleri, “Enişte” lakabıyla tanınan Almanya'dan emekli İsmail Laz'ın damadı, emekli öğretmen Ahmet Köşkerler, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gece hayata gözlerini yumdu.

Emekli öğretmen Nuriye Nurşen Köşkerler’in eşi, Sevde Köşkerler’in babası Ahmet Köşkerler, iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. Ahmet Köşkerler, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden sonra görev yaptığı Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi’nden emekli olmuştu.

59 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Köşkerler’in cenazesi öğle namazının ardından Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Yıldırım kıldırırken, cenazeye ailesi ile birlikte Vali Ali Çağlan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ