Annesi Çorumlu, babası ise Amasyalı olan ve uzun yıllar Çorum’da öğretmenlik yapan, daha sonra Bursa’nın İnegöl ve şu anda Alanya'da görev yapan öğretmen ailenin kızları olan Mehir Miray Atıcı yarışmada söylediği opera ile ikinci olmuştu.

“Mehir” ismi ile müzik dünyasına “Sözler Benim Değil” isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğünde video klibiyle Netd Müzik’ten çıkan ilk klibi 5 Eylül 2022 tarihinde Sıfır6 Production etiketiyle yayımlandı.

Devlet Operası Prima Sanatçısı Yıldız Tunbul ve ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun beğenisini kazanan, geleceğin starları arasında Lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki “Mehir çok yakında Sezen Aksu şarkılarıyla da sahne alacak.

Söz ve müziği Kaan Erkam, düzenlemesi Darksound, klip yönetmenliği Emre Baş, Cast/Motorcu görevini de Sercan Aksoy’un yaptığı Mehir Miray Atıcı’nın klibi tüm sosyal medya kanallarında yayımlandı. Mehir Miray Atıcı’nın “Sözler Benim Değil” isimli klibine https://www.youtube.com/watch?v=Nqzj5vlWFvI adresinde ulaşabilirsiniz.

(Volkan SINAYUÇ)

