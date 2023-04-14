Çorum Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde çocuklar ve gençler yeteneklerini fark edip kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Ürettikleri az enerji harcayıp az elektrik tüketen enerji verimliliğine sahip araçla 2022 yılında HİTİTANGELS EC takım adıyla Teknofesf finallerine kalan öğrenciler, yeni bir heyecan yaşıyor. Gençlerin ürettiği araç Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen programla vatandaşlara tanıtıldı.

24-29 Nisan tarihleri arasında Kocaeli-Gebze Tübitak yerleşkesinde yapılacak olan Türkiye finallerinde birincilik için yarışacak öğrenciler dereceye girerlerse daha sonrasında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Teknofest İstanbul’da yerlerini alacak.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan takımın proje koordinatörü Engin Uzun, araç hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

6 aylık bir çalışmanın sonucunda Teknofest’te finale kaldıklarını hatırlatan Uzun, enerji verimliliğini ön plana çıkartarak tamamen elektrikli olan bir araç tasarladıklarını ve üretimi için gerekli çalışmaları yaptıklarını anlattı. Danışman öğretmenler ve öğrencilerle birlikte gece gündüz çalıştıklarından bahseden Uzun, çabaları sonrasında araçlarının finallere kaldığını belirterek, “Kocaeli-Gebze Tübitak yerleşkesinde yapılacak olan Türkiye finallerinde derece almayı umuyoruz. Aracımız tamamen elektrikli 3 bin walt. Yaptığımız araç tamamen yerli. Puntolamasını ve birleştirmesini kendimiz yaptık. Aracımızla 45-50 km hızla 120 km yol yapabiliyoruz. Aracımızın yaklaşık maliyeti ise 40 bin lira. Aracımızı daha da geliştireceğiz.” dedi.

Vatandaşlar, öğrencilerin yaptığı yerli elektrikli araca yoğun ilgi gösterdi.

Nurdan Akbaş