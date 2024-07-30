Türkiye Karate Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Emir Buğra Gencan Karate Ligi 3.etap müsabakaları Bursa'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Kerem Tuğra Yağlı gençler kategorisinde +76 kiloda birinci, Kayra Yağlı ümitler kategoisinde +70 kiloda ikinci, Kutay Tekin ümitler kategorisinde 63 kiloda üçüncü ve Yağız Gözübüyük ümitler kategorisinde 52 kiloda üçüncü olmayı başardı.

1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya kazanan Çorumlu karatecileri daha önceki turnuvalara olduğu gibi bu turnuvaya da damga vurmayı başardılar.



Editör: RIFAT KARA