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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye finalleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü finallerde Çorum takımından Kayra Yağlı 60 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Yiğit Gözübüyük 40 kiloda, Yağız Gözübüyük ise 48 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Çorumlu karatecilerin elde ettiği bu başarı sonrası Çorum erkek takımı genel klasmanda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.



Finaller sonunda açıklamalarda bulunan Karate İl Temsilcisi Samet Türe, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederken, son yıllarda başarılarının artarak devam ettiğine de vurgu yaparak daha güzel başarıların da yakın olduğunu ifade etti.

