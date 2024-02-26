Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler ve Yıldızlar Karate Grup Birinciliği 24-25 Şubat tarihleri arasında Tokat’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü müsabakalarda Çorumlu sporculardan Furkan Ağurtlu 46 kiloda, 58 kiloda Yusuf Seha Korkmaz ve alt yaş kategorisinde ise Fatih Çamlıbel grup üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

Çorumlu 3 karateci 23-24 Mart tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.