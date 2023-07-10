Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Birinciliği 7-9 Temmuz tarihleri arasında Zonguldak’ta yapıldı. Giresun, Kastamonu, Zonguldak, Samsun, Düzce, Amasya, Rize, Trabzon, Erzurum, Bartın ve Bolu gibi takımların yer aldığı grupta harika maçlar çıkaran Çorum takımı erkeklerde genel sıralamada şampiyon olarak yarı finale yükselirken, kızlarda ise beşinci olarak finallere veda etti.

Bireysel müsabakalar sonunda ise Çorumlu karatecilerden erkeklerde Metin Badak kumite 36 kiloda, Yiğit Gözübüyük kumite 40 kiloda, Kayra Yağlı kumite 60 kiloda ve kızlarda Buğlem Belinay Barın kumite 42 kiloda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldular. Yine erkeklerde Ahmet Emin Demir kumite 44 kiloda, Yağız Gözübüyük kumite 48 kiloda, kızlarda Zeynep Sude Kabadayı kumite 54 kiloda ikinci olarak gümüş madalya alırken, erkeklerde Kayra Nejan Demirci kumite 52 kiloda, Furkan Ağurtlu kata kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya alan sporcular oldular.

Erkeklerde derece yapan tüm sporcular yarı final bileti alırken, kız takımının yarı finale gidemediği turnuvada sıkletinde şampiyon olan Buğlem Belinay Barın da yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Yarı final müsabakaları 2-6 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir’de yapılacak.