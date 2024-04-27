Çorum'un İskilip ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından, yaşanan kuraklık nedeniyle camilerde yağmur duası yapıldı. Duadan sonra İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi’nin desteğiyle ilçe merkezinde kadınlar tarafından hazırlanan 'mayalı' olarak bulunan bazlamalar tüm camilerde cemaate dağıtıldı.

Yağmur duası eden vatandaşlardan Ulaştepe Mahallesi Muhtarı Yunus Kırkıcı, “Bu yıl da komşularımız imece usulü cuma namazı öncesi mayalı yaptılar. Mayalılar hazır olduktan sonra cami cemaatine dağıtıldı. Yüce Allah, yapacağımız yağmur dualarını kabul etsin” dedi.

Güzel bir geleneği hatırladıklarını dile getiren Sabri Çiçek ise, “Bu gelenek annelerimiz tarafından yapılırdı. Sokak başında yoldan geçenlere, çocuklara camiden çıkanlara yağmur mayalısı dağıtılırdı. İnşallah Rabbim rahmetini verecektir. Bu vesileyle hem duamızı ettik hem her eve geleneği ulaşmış olduk hem de geleneğimizi yaşatmış olduk” diye konuştu.

Editör: İHA AJANS