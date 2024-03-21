Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 13 Mart’ta Antalya’da startı verilen UEFA B Teknik Direktörlük kursu yarın Antalya’da sona eriyor. Teknik Direktörlük yolundaki ilk kursa Çorum FK’da futbolu bırakan Kaptan Murat Yıldırım ile Maltepespor’da antrenörlük yapan ve geçtiğimiz yıl ise İstanbul Süper Amatör Küme’de Girnespor’u haftalar önce şampiyon yapan Çorumlu genç teknik adam Rıdvan Aksoy birlikte katıldılar. İki Çorumlu teknik direktör adayı 9 gün süren kurs boyunca birbirlerine destek olurken, kursu da başarıyla tamamladılar.

Editör: RIFAT KARA