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Güreş Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve Türk güreşinin efsanelerinden Mahmut Demir'in adının verildiği Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Konya'da yapıldı. Çorumlu güreşçiler 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda, 30 Kasım ve 3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, 30 ilden 400 sporcu mindere çıktı. 92 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Samet Özarslan, finalde Amasya-Merzifonspor Kulübü güreşçisi Alperen Atar'a yenilerek ikincilikte kaldı ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.



Güreş hayatını Ankara TEDAŞ Spor Kulübü'nde sürdüren Efe Anıl Al, 125 kiloda finale kaldı. Şampiyonluk müsabakasında İlbank Spor Kulübü'nün milli sporcusu Fatih Yaşarlı'ya yenilen Efe Anıl Al da Türkiye ikinciliğinde kaldı. Bu sıklette, Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Bekir Eryücel ise üçüncülüğü elde etti.

57 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Bekir Keser ve 97 kiloda Ankara ASKİ adına mindere çıkan Çorumlu güreşçi Rıfat Eren Gıdak ise Türkiye üçüncüsü oldular.

ASKİ YİNE ZİRVEDE

Takımlar genel klasmanında, Türk güreşinin lokomotif kulüplerinden Ankara ASKİ Spor Kulübü yine Türkiye şampiyonu olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.