Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Aba Güreş Türkiye Şampiyonası 27-29 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de yapıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen müsabakalara 100'ü aşkın güreşçi katıldı. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Çorum Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu güreşçilerinden Batuhan Özkaya 60 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, Çorum Türker Ortaokulu'ndan Batuhan Taşkaldıran 65 kiloda Türkiye üçüncüsü, Çorum Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Furkan Altuntaş 85 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan güreşçiler oldular.a

Gençlerde mücadele eden Çorum Spor Lisesi'nden Ertunç Aktan ise 100 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan bir diğer Çorumlu sporcu oldu.



Editör: RIFAT KARA