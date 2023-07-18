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Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası 13-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda güreşçinin mindere çıktığı şampiyonaya Çorumlu güreşçiler damga vurdu. Çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalar sonunda Çorum İl Özel İdare sporcularından Talha Özboyacı 62 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, Ahmet Arif Çeker ise 30 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Öte yandan diğer Çorumlu güreşçilerden A.Hamit Çeker 38 kiloda, Y.Eren Koçak ise 34 kiloda Türkiye beşincisi olarak önemli bir başarıya imza attılar.