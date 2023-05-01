Antalya-Kemer’de düzenlenen Uluslararası U17 Zafer Kupası ve Şampiyonlar Güreş Turnuvası’nda, milli mayo ile Türkiye’yi temsil eden güreşçilerden, Ferhat Yiğit’ten sonra bir madalya da Ruşen Arda Güler’den geldi.

Göynük Atatürk Spor Salonu’nda, 8 ülkeden 389 güreşçinin katılımı ile düzenlenen turnuvada, U17 Zafer Kupası müsabakaları tamamlanırken, şampiyonlar turnuvası başladı. U17 Zafer Kupası’nda, serbest stil 110 kiloda Türkiye’yi temsil eden Ruşen Arda Güler, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Güreş hayatını Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nde sürdüren Ruşen Arda Güler, finalde Kazakistanlı güreşçi Yedige Kassimbek ile altın madalya için karşılaştı. Güler, oldukça çekişmeli geçen müsabakayı kaybetti ve ikincilikte kalarak Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı. Kassimbek ve Güler’in ardından Türkiye’den Berat Taşkın ve İran’dan Shakeri Mersad da üçüncülüğü paylaştılar.

Takımlar genel klasmanında, serbest stilde İran 193 puanla ikinci olurken, Kazakistan 191 puanla ikinciliği, Türkiye ise 155 puanla üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada, Ankara ASKİ’nin Çorumlu güreşçisi Ferhat Yiğit de serbest stil 71 kiloda üçüncü olmuştu.

(Hüseyin AŞKIN)