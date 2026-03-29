Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden Serbest Güreş Milli Takımı’nda yer alan Çorumlu güreşçi Rıfat Eren Gıdak derece yaptı.

Çorumlu antrenör Yasin Bolat’ın da görev yaptığı milli takımda, 97 kiloda mindere çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü güreşçisi Rıfat Eren Gıdak üçüncü oldu ve Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

Serbest, grekoromen ve kadınlar olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuvada Milli sporcularımız turnuvayı 6 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 23 madalya ile tamamladı. Türkiye, ev sahibi Bulgaristan ve Ukrayna’nın ardından en fazla altın madalya kazanan üçüncü ülke oldu.