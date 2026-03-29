Arca Çorum FK’nın Süper Lig yarışındaki en önemli rakiplerinden Amedspor, FİFA tarafından süresiz transfer yasağı cezası verildiği haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde Go Ahead Eagles kulübünden transfer edilen Bobby Adekanye ile ilgili doğan bonservis bedeline ilişkin ilgili kulüp FIFA’ya başvuru yapmıştır. Söz konusu ödeme kulübümüz tarafından gerçekleştirilmiş olup, ödeme belgelerinin FIFA’nın ilgili sistemlerine yüklenmesi ile birlikte geçici transfer yasağı kaldırılacaktır.

Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan ‘süresiz transfer yasağı’ şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.