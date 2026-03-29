Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 21.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Sivasspor’un konuğu oldu. Play-Off’u garantileyen iki takım liderlik maçına çıktı. Sivasspor Tesisleri 1 No’lu Saha’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Arca Çorum FK ikinci yarıda adeta şaha kalktı. Önce Emir Alp ile skoru eşitleyen Kırmızı-Siyahlılar daha sonra Poyraz’ın golü ile 2-1 öne geçti. 62.dakikada Yusuf’un atılması ile sahada 10 kişi kalan Arca Çorum FK U17 takımı 68.dakikada Atakan ile farkı 2’e çıkardı. 88.dakikada Adem Efe kırmızı kart görerek takımın 9 kişi bırakırken, 90.dakikada skoru tayin eden isim Yiğit Kaplan oldu. Kırmızı-Siyahlı gençler rakibini 4-1 yenerek son hafta maçları öncesi puanını 46 yaptı ve son hafta maçları öncesi normal sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi. Sivasspor ise 40 puanda kalarak son hafta maçları öncesi ikinci sırada yer aldı.

Muhabir: RIFAT KARA