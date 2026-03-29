Arca Çorum FK’da dördüncü sezonunu geçiren deneyimli sol bek Erkan Kaş, baba olmanın sevincini yaşıyor. Erkan Kaş’ın eşi Melisa’nın bir erkek çocuğu dünyaya getirdiği ve minik bebeğe Egehan adının verildiği belirtildi.

Minik Egehan, daha doğmadan hazırlatılan 39 numaralı Arca Çorum FK forması başucuna asılırken, Arca Çorum FK’dan yapılan açıklamada, “Kaş ailesini tebrik eder, Egehan bebeğe sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu bir ömür dileriz” ifadelere kullanıldı.

