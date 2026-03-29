Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi D grubu 5.hafta maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Konya Selçuklu Belediyespor’un konuğu oldu. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 24-20 önde kapatan Çorum’un 12 dev adamı ikinci periyotta oyun üstünlüğünü koruyamayarak periyodu 22-13, ilk yarıyı da 42-37 geride kapattı. Üçüncü periyotta iki takımda üretkenlikten uzak bir görüntü ortaya koyarken, dördüncü periyotta hata yapmayan ev sahibi Selçuklu Belediyespor bu periyodu da önde tamamlayarak maçı 79-69 kazandı.

Bu sonucun ardından 2 puanı hanesine yazdıran Konya temsilcisi 9 puana yükselerek liderliğine koltuğuna otururken, konuk Çorum Belediyespor ise aldığı 1puanla haftayı 8 puanla ikinci sırada kapattı.