6 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) D Grubu’nda heyecan ilk yarının son hafta maçlarıyla devam edecek. Zirve ortağı Çorum Belediye Spor Kulübü, 3 zirve ortağından biri olan Konya temsilcisi Selçuklu Belediyespor’la deplasmanda karşılaşacak.

Haftaya 7’şer puanal giren Çorum Belediyespor’la Selçuklu Belediyespor arasında bugün Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’te başlayacak.

Grupta, bugün oynanacak diğer maçta, 7 puanlı Isparta Gençlikspor, 6 puanlı Başkent Seğmenleri konuk ederken, ilk yarının son maçında yarın Adana temsilcisi Çukurova Üniversitesi ile Mersin Barosu karşı karşıya gelecek.