U17 Kızlar Futbol Gelişim Ligi’nde, Ordu Parsspor’la Kayseri Gençlerbirliği arasındaki play-off maçı Çorum’da oynanacak. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, 29 Mart Pazar günü, İtfaiye Sahası’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak. Maçın galibi bir üst tura yükselecek.

Önceki turda, Ordu Parsspor, Tunceli’de oynadığı maçta Diyarbakır Yurdumspor’u 1-0’lık skorla elerken, Kayseri Gençlerbirliği de yine Tunceli’de oynanan maçta Trabzonspor’u 5-3 mağlup etti.