Çorum Merkez Yoğunpelit Köyü’nden, merhum Zeynel Mindemir’in torunu, Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan Satı ve Mustafa Mindemir’in oğlu Mehmet Mindemir (42), geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

Mehmet Mindemir, geçtiğimiz yıllarda da kardeşi Taylan Mindemir’i bir trafik kazasında kaybetmişti. Mehmet Mindemir’in genç yaşta vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

AVUSTRALYA’DA DEFNEDİLECEK

Merhumun cenazesi bugün (22 Kasım) Avustralya’da Hallac-ı Mansur Cemevi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Fawkner Mezarlığı’nda (Hoddle Section) toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

