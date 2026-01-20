Konu hakkında açıklamada bulunan Global İstihdam Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, Global İstihdam olarak Kosova’da kurye olarak çalışmak isteyen Çorumlu gençlere iş fırsatı sunduklarını belirterek, kuryelere 1.500 ila 2.500 Euro aralığında maaş ödeneceğini söyledi.

Esnek çalışma saatlerinin yanı sıra primlerle birlikte maaşın katlanabileceğini belirten Ali Karabacak, bu iş fırsatından yararlanmak isteyenlerin 0.533 924 75 19 nolu telefondan detaylı bilgi alabileceklerini dile getirdi.

İş arayanlar ile işverenlerin buluşma adresi Global İstihdam olarak genç ve dinamik yapılarını, deneyimli insan kaynaklarının gücüyle birleştirdiklerinin altını çizen Karabacak, işverenlerin aradığı yetenekleri iş arayan adaylarla harmanladıklarını kaydetti.

Global İstihdam, Çorum ve Türkiye’deki üretici firmaların istihdamına büyük katkı sağlarken, yurt dışından getirdiği vasıflı ya da vasıfsız elemanlarla firmaların eleman açığını kapatıyor.

Muhabir: Haber Merkezi