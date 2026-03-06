Müzik tutkusu ile tanınan ve engelli Murat Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Herhangi bir müzik eğitimi almadan bağlama çalmayı öğrenen Coşkun’un bununla da yetinmeyip org, saz, darbuka ve flüt gibi enstrümanları da kendi çabasıyla çalmayı öğrendi.

Paylaştığı videolarda mini konserler veren genç müzisyen, özellikle türkü yorumlarıyla takipçilerinden yoğun beğeni alıyor. Son olarak Merdo türküsünü seslendirdiği performansı birçok sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.

Videoyu paylaşan bazı kullanıcılar, Coşkun’un performansı için “Mahzuni Şerif’e ait ‘Merdo’ parçasını kusursuz bir şekilde icra ederek ‘ben sanatçıyım’ diyen pek çok kişiyi adeta cebinden çıkaracak bir performans sergiledi” yorumunda bulundu.

Murat Coşkun’un müziğe olan tutkusu ve azmi, kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı.