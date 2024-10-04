Alanya’nın Mahmut Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öldüğü belirlenen kişinin Çorum’un Osmancık İlçesi Yaylabaşı Köyü nüfusuna kayıtlı Tuncay Kaplan (20) olduğu tespit edildi. Tuncay Kaplan'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahile gelenlerin Kaplan'ın cesedinin yanı başında yürüyüş yapması, köpek gezdirmesi, güneşlenmesi ve denize girme ise dikkat çekti. Birçok kişi ise ekiplerin uyarısıyla olay yerinden uzaklaştı.

Editör: İHA AJANS