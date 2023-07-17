Edinilen bilgiye göre, Figani Köyü sakinlerinden Fırat Özdamar’ın oğlu Bünyamin Özdamar, girdiği bunalım sonucu kendisine ait tabanca ile canına kıydı. 2 çocuk babası Bünyamin Özdamar’ın vefatı derin üzüntüye neden oldu.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bünyamin Özdamar’ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Çorum’a getirildi. Cenaze, bugün öğle namazı sonrası Figani Köyü’nde askeri tören eşliğinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Aşkın Şaşmaz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, AK Parti İlçe Başkanı Alişan Yaşar, CHP İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Tepe, Mecitözü Öz Bölgesi Dernek Başkanı Ömer Aydoğdu, esnaf odası başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.