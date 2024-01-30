Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi takımlarından Ankaragücü’nün kalesini koruyan Bahadır Han Güngördü ışıl ışıl parlıyor. Çorumlu kalecinin milli takibe alındığı belirtildi.

Maçlarda yaptığı müthiş kurtarışlarla dikkat çeken Bahadır Han’ın, A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella tarafından yakın takibe alındığı belirtilirken, İspanya LaLiga’dan da bir takımın radarında olduğu ve İspanyol takımın Bahadır Han için Ankaragücü’ne transfer teklifini ilettiği kaydedildi.

19 MAÇTA

19 GOL YEDİ

Bahadır Han Güngördü bu sezon Ankaragücü formasıyla 18 lig maçında 1.620 dakika süre aldı. Kalesini 5 maçta gole kapatan Bahadır Han, 18 gol yedi. Deneyimli eldiven, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 90 dakika görev yaptı ve 1 gol yedi.

129 MAÇ

142 GOL

Futbola, 2009 yılında Çorum Gençlerbirliği’nde başlayan ve 2015’te Kardemir Karabükspor’da profesyonel olan Bahadır Han, Trabzonspor, Ankara Demirspor, 1461 Trabzon, Boluspor ve 2021’den beri Ankaragücü’nün kadrosunda yer alıyor.

Çorumlu kaleci, profesyonel futbolculuk kariyerinde Süper Lig’de 32 maçta 40 gol, 1.Lig’de 5 maçta 4 gol, 2.Lig’de 12 maçta 13 gol, toplamda 129 karşılaşmada 142 gol yedi.