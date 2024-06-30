Uzun yıllardır Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa oynayan takımların formasını terleten ve geçtiğimiz sezon Bandırma Etispor'da top koşturan deneyimli orta saha oyuncusu sergilediği performans ile birçok takımın radarına girmişti. Yeni sezon için kendisine talip olan takımlarla görüşme halinde olan Çorumlu futbolcu Taha Arslan, tercihini Ordu temsilcisi Ünyespor'dan yana kullandı.

27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Bandırma Eti forması ile 27 maça çıkarken, 13 golle sezonu tamamladı.

Editör: RIFAT KARA