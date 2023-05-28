Ampute Milli Futbol Takımı, 16-18 Haziran tarihleri arasında Polanya’da düzenlenecek Uluslar Ligi maçları öncesi İstanbul Riva Milli Takımlar Kamp Tesisleri’nde kampa girdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki milli takımın kamp kadrosunda Çorumlu futbolcu Emin Tiryaki’nin yanı sıra Mert Yıldız, Erdi Aslan, Yaşar Gökçe, Bülent Çetin, Serkan Dereli, Savaş Kaya, Muhittin Kurt, Fuat Taştan, Harun Yüksel, Rüstem Kurhan, Zülfücan Derinpınar, Alican Kuruyamaç, Muhammet Yeğen, İsmail Korkmaz, Şeyhmuz Erdinç, Fatih Şentürk, Rahmi Özcan yer aldı. (Rıfat KARA)