Lavalia İrem sahibi Ahmet Evliyaoğlu, firmanın özgün ürünlerini uluslararası arenada tanıtarak yeni iş bağlantıları kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Ahmet Evliyaoğlu, “Sial Paris, dünya çapında gıda sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri. Türk gıda ürünlerinin dünya pazarında daha geniş bir yer bulması için bu tür fuarların önemi büyük. Sungurlu'nun yerel tatlarını global arenaya taşımaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Fuar kapsamında Lavalia İrem, özellikle geleneksel ürünleriyle ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Firma, fuarın ardından uluslararası pazarda iş birliklerini genişletmeyi hedefliyor.

Editör: HABER MERKEZİ