Çorumlu eski futbolcu Sinan Tür (37) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sungurlu ilçesinden Pideci Hakkı Tür'ün oğlu, Ramazan ve Yasin Tür'ün ağabeyi Sinan Tür, Ankara'da dün akşam halı sahada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sinan Tür, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Merhumun cenazesi bugün (5 Temmuz) Sungurlu'da ikindi namazına müteakip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Sinan Tür, Sungurlu Çelikspor'da forma giymişti.
Editör: Haber Merkezi