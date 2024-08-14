TKDK’nın ilanını yaptığı 2. ve 3. başvuru çağrıları hakkında açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Başvuru alımı Haziran 2024 ayında tamamlanan işleme ve pazarlama sektörüne yönelik 1.Çağrısının ardından, “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektöründeki yatırımlar için 2.Başvuru Çağrısına ve hayvancılık yatırımları olarak bilinen “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” için de 3. Başvuru Çağrısına çıkmıştır.

80 milyon avro destek bütçesine sahip “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektörüne yönelik 2.Çağrısında; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, seracılık, mantarcılık, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları destekleniyor.

90 milyon avro destek bütçesine sahip “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” için çıkılan 3.Çağrı da ise; süt ve besi hayvancılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu yatırımları desteklenmektedir.

Sektörüne göre değişmekle birlikte 5 bin ile 750 bin avro aralığında uygun harcama tutarına sahip projelere verilecek desteğin yanı sıra yatırımlardaki harcamalar KDV, ÖTV ve diğer vergilerden de muaf tutulacaktır. Başvuru koşullarını sağlayan yatırımcıların yapım işleri, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımlarına; yüzde 60 ile 75 arasında hibe desteği verilecektir” dedi.



“ÇAĞRI TAKVİMİNE VE DUYURULARA DİKKAT EDİLMELİ”

Online sistem üzerinden yapılacak başvuruların 2. çağrı için 13 Eylül, 3. çağrı için ise 18 Ekim 2024 tarihine kadar yapılabileceğini kaydeden Vali Dağlı, “Proje dosyalarının fiziki teslimi için ise son tarih 2. çağrı için 27 Eylül, 3. çağrı için ise 25 Ekim 2024 olarak belirlenmiştir.

Yatırımcılarımızın mağduriyet yaşamaması için TKDK’nın resmi internet sitesi www.tkdk.gov.tr‘de ilan edilen duyuruları ve bilgilendirmeleri takip etmeleri, il koordinatörlüğümüzle irtibatlı olarak yatırımlarına yön vermeleri menfaatlerine olacaktır” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMLAR VE HİBELER ARTARAK DEVAM EDİYOR”

TKDK’nın hayvancılık, işleme-pazarlama, çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirme ve iş geliştirmeye yönelik 3 ana sektörün 17 alt sektöründe yatırım konusuna ve yatırımcının özelliklerine göre değişen yüzde 50 ile 75 arasındaki hibe oranlarıyla destek verdiğini belirten Dağlı, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“TKDK, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programı (Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni) kapsamında Çorum ilimizde bugüne kadar yatırım tutarı 732 milyon lirayı bulan 1239 projeye 330 milyon lira hibe ödemiştir.

Avro cinsinden değerlendirildiğinde yatırım tutarı 3 milyar lirayı, ödenen hibe tutarının karşılığı ise 1,5 milyar lirayı bulmaktadır. Yeni çağrılarda alınan projeler hayata geçtikçe yatırım ve ödenen hibe tutarları artarak devam edecektir.

İlimizde tarım ve hayvancılık, işleme ve pazarlama ya da çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirme ve iş geliştirme sektörlerinin altında yer alan konu başlıklarında yatırım düşünen ve gerekli başvuru koşullarını taşıyan yatırımcıların TKDK proje başvuru çağrılarını takip etmelerini ve devletimizin TKDK aracılığıyla sağladığı desteklerden faydalanarak yatırımlarını gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum. Yeni açıklanan çağrının da hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.”