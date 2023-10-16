Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından, Konya’da düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Çorum Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcusu İsmail Eren Alıcı’nın isminin verildiği “En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası sona erdi. Çorumlu 5 sporcu gençler kategorisinde milli takıma seçildi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda düzenlenen İsmail Eren Alıcı En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası’nda, genç erkeklerde Çorum Belediyespor’dan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer olan Uğurcan Dursun ikinci, Çorum Gençlikspor’dan Hatayspor’a transfer olan Yiğit Furkan Şimşek dördüncü, Çorum Gençlikspor’dan Umut Baha Dursun beşinci oldular.

Genç kızlarda ise, Spor İhtisas’tan Aybüke Banu Şimşek Türkiye ikincisi, Çorum Gençlikspor’dan Yağmur Yeşil Türkiye üçüncüsü, Spor İhtisas’tan Asude Tuba Şimşek Türkiye dördüncüsü, Çorum Belediyespor’dan Ezel Arslan ise Türkiye bişincisi oldu.

Şampiyonada, Çorum takımlarının antrenörlüklerini Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz, Muammer Kaya, Derya Bilgili ve Ergün Erkoçak yaparken, müsabakalar sonunda ilk 4 sırayı alan sporcular milli takıma seçildi. Bu doğrultuda, Çorumlu sporculardan Aybüke Banu Şimşek, Uğurcan Dursun, Yağmur Yeşil, Asude Tuba Şimşek ve Yiğit Furkan Şimşek milli takıma seçildiler. Genç erkek ve genç kızlarda milli takıma seçilen 8 sporcunun 5’inin Çorumlu olması, Çorum’un masa tenisindeki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.