Kanser tedavisi için SGK tarafından bedeli karşılanan ilaçların etkili olmadığı belirlenince, "nivolumab" etken maddeli akıllı ilaçlardan yazılmış, ancak SGK, ilacı Sağlık Uygulama Tebliği geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle karşılamamıştı.

Av. Ayça Deniz Çimen, konuya ilişkin açtığı davada önce ihtiyati tedbir kararı aldırdı, mahkemenin nihai gerekçeli kararında ise, tedavi için kullanılması zorunlu olan “nivolumab” etken maddeli “0pdivio” isimli ilaç bedellerinin tamamının tedavi süresince herhangi bir kesinti yapılmaksızın davalı idarece ödenmesine kararı verildiği belirtildi.