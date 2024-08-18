Yangında ağır yaralanan Çorumlu hemşehrimiz Yakup Karaca, hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor.

Çorum Merkez Mollahasan Köyü nüfusuna kayıtlı olup, İzmir’de ikamet eden Yakup Karaca ve eşi Zakine (Bolat) Karaca’nın evi tamamen yanarak kül oldu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

Ev sahibi Yakup Karaca, yangın sırasında ağır yaralandı. Yakup Karaca’nın hastanede yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Bu arada İzmir’de çıkan yangında evlerini tamamen kaybeden Karaca ailesi için Mollahasan Köyü önceki dönem Muhtarı Hulusi Aydaş ile bazı sivil toplum kuruluşları yardım çağrısında bulundu.

Yaraların bir an önce sarılması için aileye yardımcı olunması isteniyor.

Editör: Haber Merkezi