Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde ilçenin turizmden nasıl pay aldığını anlatan Yavaş, “Orada çok eski tarihi eserler yok. Sadece tarihi evler vardı. Beypazarı denilince Adapazarı mı, Beyşehir mi karıştırılırdı. Biz o evleri restore ettik, şu an her yıl 500 bin turist geliyor Beypazarı’na. Hititlerin başkenti Hattuşa gibi bir yer olacak ve buraya turist gelmeyecek öyle mi? Buraya turist gelmesinin birinci yolu havaalanının yapılmasıdır. Çorum’un nasıl kalkınacağını o zaman göreceksiniz” dedi. (Nurdan AKBAŞ)