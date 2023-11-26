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Çorumgaz Müşteri Deneyimi, Satış ve Pazarlama Müdürü Serhat Gökhan Canbolat, birim yöneticilerinden Halil İbrahim Uzun, Selcen Canbolat, Betül Gündür, Gülşah Reçber ve Mehmet Kurt ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Kodek’e çiçek vererek, Çorumgaz adına tüm öğretmenlere şükran dileklerini ileten Canbolat, hayatlara değer katan öğretmenlerin çocukların hayallerini gerçekleştirmelerinde rol model olduklarını, toplumu özveriyle şekillendirdiklerini söyledi.