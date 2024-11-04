Çorumgaz, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 34 vatandaşın yaralandığı patlama ile ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurarak şu ifadelere yer verdi; “3 Kasım 2024 saat 14:30 sularında, Çorum ili Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada yer alan bir meskende henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana gelmiştir. Patlama bilgisinin çağrı merkezimize ulaşmasının ilk dakikasından itibaren acil müdahale ekiplerimiz olay yerine intikal ederek, doğal gaz hattına müdahale etmiş ve başka bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için bölgenin doğal gaz arzı kesilmiştir.

Hasar tespit çalışmalarımız, valilik, emniyet birimleri ve belediye başta olmak üzere tüm mülki ve idari birimlerle koordineli bir şekilde devam etmektedir. Bölgede güvenli koşulların sağlanması sonrasında binalara yeniden doğal gaz arzı gerçekleşecektir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Kurumumuz tüm yetkilileri ve teknik ekiplerimiz olay yerinde ve görev başındadır. Her türlü gelişme kamuoyu ile paylaşılacaktır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: HABER MERKEZİ