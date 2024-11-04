Solmaz, mağduriyetin nasıl çözüleceğine ilişkin atılacak adımlarla ilgili devlet yetkilileri tarafından kamuoyuna net bilgiler verilmesini talep etti.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte doğalgaz patlamasının yaşandığı Osmancık Caddesi Hilal Apartmanı ve çevresinde bulunan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve talepler hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Ziyaretin ardından parti binasında basın toplantısı düzenleyen Solmaz, havaların soğuduğu, kış mevsiminin gelip çattığı bugünlerde evlerinden, işyerlerinden olan vatandaşların mağduriyetinin en kısa zaman içerisinde çözülmesini istedi.



“ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR OLAY”

Doğalgaz patlamasının çok geniş bir alanda yaşandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı olayı üzüntüyle öğrendiklerini, bu tür hadisenin bir daha yaşanmamasının en büyük temennileri olduğunu bildiren Solmaz, olayda hayatını kaybeden vatandaşa başsağlığı, yaralılara ve Çorum halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel Başkan Özgür Özel’in de Çorumlulara selamını, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Solmaz, doğal afetler veya bu tür elim kazalar karşısında nasıl bir çözüm yolu izleneceğinin belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“VATANDAŞ EVİNE, ESNAF

İSE DÜKKÂNINA GİREMİYOR”

Esnafın ve çevrede ikamet eden vatandaşların sorun ve talepleri hakkında da bilgi veren Solmaz, “İlk belirlemelere göre 15 binada ağır hasar söz konusu. Vatandaşlar tehlike nedeniyle binalarına giremiyor. Binanın çevresinde ise 30-40 civarındaki dükkân zarar görmüş. Esnaf dükkânına giremiyor, iş yapamıyor. Ayrıca kira ve diğer ödemleri ile devam ediyor. Hem vatandaşımız, hem de esnafımız büyük bir belirsizlik, korku, panik ve endişe içerisinde. Ailelerin çocukları okula gidiyor. Bazı vatandaşlarımız hastalığından dolayı evinde ilaç tedavisi görüyor. Evlerin, dükkânların ne zaman onarılacağı, zararın nasıl ve ne şekilde karşılanacağı, mağduriyetin ne zaman giderileceği konusunda devletin çözüm önerileri kamuoyuna net bir şekilde açıklanmalı, bilgi verilmelidir. Vatandaşımız, esnafımız büyük bir bunalımın, kaosun, moral çöküntüsünün içerisinde bulunmaktadır. Barınma sorunu nasıl çözülecek? Yetkililerin bir açıklama yapmasını bekliyoruz” dedi.

“HALKIN VE ESNAFIN YANINDAYIZ”

Solmaz, CHP olarak bu süreçte halkın ve esnafın yanında olduklarını, vatandaşın evlerine, esnafın ise dükkanlarına huzur içerisinde girene kadar gereken her türlü desteği vereceklerini, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

Basın toplantısına ayrıca; Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.