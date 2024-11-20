Uluslararası Yüzme Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2.Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası müsabakaları 22-24 Kasım tarihleri arasında Macaristan’ın Kesckemet kentinde yapılacak. Bu önemli şampiyonada Çorum Ata Spor Kulübü ilk kez 7 yüzücü ile Türkiye’yi temsil edecek.

Ata Spor Kulübü antrenörlerinden Taner Karabacak’ın yer aldığı kafilede Arda Gezer, Egemen Battal Hoşbak, Alp Ceyhan, Baran Ömer Tahtacı, Deniz Ece Dugan ve Mehlika Amine Şahinler madalya mücadelesi verecek.