Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde kalan çocuklar, moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla İstanbul ve İzmir’in tarihi ve turistik mekânlarını kapsayan geziye katıldı.

Kültürel gezi kapsamında çocuklar, hem eğlenip dinlenme fırsatı buldu hem de ülkemizin tarihine ve kültürel mirasına yakından tanıklık etti. Gezi boyunca rehber eşliğinde gerçekleştirilen turlar, çocuklara tarihi mekânlar hakkında bilgi edinme imkânı sundu.

İstanbul gezisi kapsamında çocuklar; Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Meydanı, Miniatürk ve İstanbul Boğazı gibi İstanbul’un simgesi haline gelmiş birçok önemli noktayı ziyaret etti. Tarihin izlerini yerinde görme fırsatı bulan çocuklar, öğrendikleri bilgilerle milli bilinçlerini pekiştirdi. Gezi boyunca çocuklar yalnızca tarihi mekânları gezmekle kalmadı, aynı zamanda İstanbul’un farklı sosyal alanlarında zaman geçirerek moral depoladı. İstanbul’un büyüleyici atmosferindeki gezi, çocukların sosyal gelişimine de katkı sağladı.

Bu tür organizasyonların çocukların psikososyal gelişimlerine olumlu katkılar sağladığını vurgulayan Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri: “Amacımız, çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirmelerini sağlamak hem de ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını tanımalarına katkı sunmaktır. Onların yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Geleceğe daha umutla bakabilmeleri için bu tarz etkinlikleri sürdüreceğiz” görüşüne yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı evlerde kalan çocuklar da sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen İzmir gezisine katılarak, unutulmaz anılar biriktirdi.

Muhabir: Haber Merkezi