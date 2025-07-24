Çorum’da bulunan YILTEX SKY ve YILTEX ARMOR markalarıyla dikkat çeken YILTEX Teknik Tekstil de yer alıyor.

Şirketin Kurucusu ve Yöneticisi Murad Boynueğri öncülüğünde, tamamı yerli mühendislik ve üretimle geliştirilen Paraşüt Sistemleri ve Balistik Koruyucu Ekipmanlar, İstanbul Fuar Merkezi’nde binlerce ziyaretçiye tanıtılıyor. Çorum’da başlayan bu yolculuk, bugün dünyanın dört bir yanındaki askeri ve güvenlik operasyonlarında kullanılan ürünlerle devam ediyor. YILTEX SKY markasıyla üretilen askeri ve sportif paraşütler; yüksek irtifa görevlerine uygun, dayanıklılığı ve güvenliği test edilmiş sistemlerle öne çıkıyor. Sadece askerî operasyonlarda değil, afet yönetimi ve arama-kurtarma gibi hayati görevlerde de bu paraşütler görev başında yer alıyor.

Öte yandan, YILTEX ARMOR markasıyla geliştirilen Balistik Yelekler, Kasklar, Zırh Plakaları ve Taktik Taşıma Ekipmanları da fuarda büyük ilgi görüyor. NATO ve NIJ standartlarına uygun olarak test edilen bu ürünler, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına birebir karşılık verecek şekilde tasarlanıyor. Hem yumuşak hem sert balistik çözümler sunan firma, son dönemde hafifletilmiş kadın ve çocuk kullanıcı dostu koruyucu sistemlerle de yenilikçi yaklaşımlar sergiliyor.

YILTEX’in fuardaki varlığının sadece bir ticari başarı olmadığını, aynı zamanda Çorum’un emeğini, bilgisini ve üretim gücünü dünyaya gösterme çabası olduğunu belirten Murad Boynueğri, fuar sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “YILTEX olarak bugüne kadar sessizce çalıştık, ürettik, geliştirdik. Şimdi ise bu çabanın meyvelerini Türkiye’ye ve Dünyaya gösteriyoruz. Ürünlerimizin arkasında, bu topraklarda yetişmiş insanlar var. Biz Çorum’da üretiyoruz, ama hedefimiz Dünya. Bu gurur, yalnızca bizim değil, tüm Çorum halkınındır” ifadelerini kullandı.

5.000 metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteren YILTEX, yüzlerce kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlıyor. Firma, gençlere yönelik sunduğu staj ve teknik eğitim olanaklarıyla, sadece üretim değil, aynı zamanda nitelikli insan kaynağı yetiştirme misyonunu da sürdürüyor. Üniversitelerle yapılan iş birlikleri ve sürekli AR‑GE yatırımları, YILTEX’i sadece bugünün değil, yarının da güçlü bir savunma oyuncusu hâline getiriyor.

YILTEX SKY ve YILTEX ARMOR’un İDEF 2025’teki varlığı, Çorum’un yerli ve milli savunma hamlesine katkısının somut bir göstergesi. Gökyüzünde süzülen bir paraşütte, ya da zırhın ardında korunan bir askerin güvenliğinde, Çorum’un emeği ve alın teri yer alıyor. Şehrimizin adını savunma sanayisinin en saygın platformlarında duyurmayı başaran YILTEX ailesi, bu başarıyı Çorum halkıyla paylaşmaktan onur duyuyor.

Muhabir: Haber Merkezi